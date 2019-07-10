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Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz bağlantısı

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Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında deniz bağlantısının kurulması çabalarının, 2020 yılının yazında hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.
Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz bağlantısı

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında deniz bağlantısının sağlanması konusunun, dün gerçekleştirilen Rum Meclisi Enerji, Ticaret, Turizm ve Sanayi Komitesi toplantısında ele alındığını yazdı.

Habere göre, Rum Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu, toplantı çerçevesinde yaptığı açıklamada deniz bağlantısının sürdürülebilirliğinin incelenmesinin tamamlandığını, gerekli olan devlet desteğinin onaylanmasının beklendiğini, bunun ardından ise bu çalışmayı üstlenecek iş insanın bulunması için ise ihale sürecinin başlatılacağını  ifade etti. 

Bu yöndeki çalışmanın, bağlantının 2020 yılında gerçekleşmesi için sürecin yaz ayından önce tamamlanması yönünde olduğunu ifade eden Pilidu, biletlerin, uçak biletlerinden daha ucuz olacağını da söyledi. 

Pilidu, bu bağlantının, İsrail, Mısır, Ürdün ve Lübnan ile de sağlanması yönünde düşüncelerin bulunduğunu ifade etti. 

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