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Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Sıkı İşbirliği

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Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Sıkı İşbirliği
Rum Adalet Bakanı Yonas Nikolau’nun dün adada temaslarda bulunan Yunanistan İçişleri Bakan Vekili Nikolaos Toskas ile bir araya geldiği haber verildi

Rum Adalet Bakanı Yonas Nikolau’nun dün adada temaslarda bulunan Yunanistan İçişleri Bakan Vekili Nikolaos Toskas ile bir araya geldiği haber verildi.

Politis gazetesi görüşmede polisler ve itfaiyecilerin eğitimi, göçmenlerle mücadele, terörle mücadele ve denizlerin güvenliği gibi konularda Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında daha sıkı işbirliği yapılmasının ele alındığını yazdı.

Habere göre iki yetkili Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki işbirliğini de görüştü.

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