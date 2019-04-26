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Güney Kıbrıs, İsrail ve Lübnan arasında arabulucu olmaya hazır

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Güney Kıbrıs’ın, İsrail ile Lübnan arasındaki deniz bölgesinin sınırının belirlenmesi için arabulucu olmaya hazır olduğu, bu niyetini her iki tarafa da ilettiği iddia edildi
Güney Kıbrıs, İsrail ve Lübnan arasında arabulucu olmaya hazır

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, İsrail ile Lübnan arasında deniz bölgesinde yer alan ve her iki ülkenin anlaşmazlık yaşadığı bir bölge konusunda uzlaşı sağlanabilmesi adına arabulucu olabileceğini her iki ülkeye de ilettiğini yazdı.

Gazete, İsrail ve Lübnan basınında yer alan haberlere atıfta bulunarak, her iki ülkeyle iyi ilişkileri bulunan Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, deniz sınırı sorununun çözümü için arabulucu olma niyetlerini dile getirdiklerini belirtti.

Gazete haberinde, tartışma konusu olan bölgenin haritasına da yer verdi ve gündeme gelebilecek çözüm senaryolarını da aktardı.

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