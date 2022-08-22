  • BIST 3.081,36
  • Altın 1010.521
  • Dolar 18.101
  • Euro 18.0777
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Güney Kıbrıs, İsrail'den 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi alıyor

» »
Kathimerini'nin Kıbrıs edisyonundaki habere göre iki taraf da anlaşmaya imza attı...
Güney Kıbrıs, İsrail'den 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi alıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, (GKRY) İsrail'den 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi almaya hazırlandığı iddia edildi. 

Yunanca yayın yapan Kathimerini gazetesinin Güney Kıbrıs edisyonunda cuma günü yayımlanan habere göre hem İsrailli hem de Kıbrıs'lı yetkililer, satış için anlaşmaya imza attı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail gazetesi Jerusalem Post'un konuyla ilgili sorusunda yanıt vermedi. 

GKRY Savunma Bakanlığı'nın Millî Muhafız Ordusu'nun talebiyle hava savunma sistemlerinin alınmasını kabul ettiği aktarıldı.

Habere göre GKRY Millî Muhafız Ordusu, Demir Kubbe'nin menzilinin "Kıbrıs'ın ihtiyacı olan tüm bölgeleri" kaplayacağına inanıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS, KTOES, DAÜSEN ve DEV-İŞ'ten ESSA'ya destek açıklaması...22 Ağustos 2022 Pazartesi 08:49
  • Kıbrıs Sokak Yemekleri Festivali Ayia Napa'da kapılarını açtı20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:54
  • Rum bandıralı gemi, kaza yaptı!20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:24
  • Rum bandıralı gemi, kaza yaptı!20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:09
  • Güney Kıbrıs'ta yeni okul döneminde öğrenciler ve öğretmenlerden test ve maske istenecek20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:35
  • Güney Kıbrısta Yaz Dönemi Av Sezonu PAzar Günü Başlıyor19 Ağustos 2022 Cuma 12:33
  • Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı19 Ağustos 2022 Cuma 09:58
  • Güney’de kripto varlık hizmeti sağlayıcılarıyla ilgili kayıtlar...18 Ağustos 2022 Perşembe 19:22
  • Kıbrıslı Rum mağaza sahipleri KKTC’den alışverişlerden şikâyetçi18 Ağustos 2022 Perşembe 17:25
  • Temmuzda Güney Kıbrıs turist sayısında yüzde 52,9’luk artış sağladı18 Ağustos 2022 Perşembe 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti