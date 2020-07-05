Güney Kıbrıs, kapılarını İngiltere’ye açıyor...

Rum Yönetimi, İngiltere’ye Ağustos ayından itibaren kapılarını açma kararı aldı. Öte yandan Lokmacı Sınır Kapısı’nın açılması ile ilgili karar da 8 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

Rum hükümeti, Güney Kıbrıs’ın turizminde önemli yer tutan İngiliz turist akışını yeniden sağlamak amacıyla Ağustos ayından itibaren İngiltere’den gelişlere yeşil ışık yakma kararı alırken, İngiltere’den gelecek olanlardan PCR testi talep edilmesinin gelecek turist sayısını olumsuz etkileyeceği bildirildi.

Politis gazetesi; “Test İngilizlere ve Turizmcilere Engel – Temmuz Ayından Sonra Ağustos’un Da Kaybedilmesi Tehlikesi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sebebiyle ağır darbe alan Güney Kıbrıs turizminin, İngiltere’den gelecek yolculardan ülkelerinde yapılmış PCR testi istenmesiyle daha da ağır bir darbe alabileceğini yazdı.