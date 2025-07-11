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Güney Kıbrıs Kıbrıs Türk Taşınmazları Yasası'nı onayladı!

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Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanılması, kiralanması ve devredilmesi gibi çeşitli unsurları belirleyen yasa dün Rum Meclisi’nden geçti.
Güney Kıbrıs Kıbrıs Türk Taşınmazları Yasası'nı onayladı!

Haravgi ve diğer gazeteler yasa ile Kıbrıslı Türklere ait taşınmazların kullanımı ve idaresinde şeffaflığın sağlanmasının amaçlandığını iddia etti.

Habere göre yasada  uygun olan taşınmazların Kıbrıs Türk Taşınmazları İdaresi’nin internet sitesinde ilan edilmesi, hak sahiplerinin belirlenmesi için yeni puanlama sisteminin uygulanması, ticari binalar ve tarım araziler için önceden ilan edilen kira bedellerinin duyurulması gibi uygulamalar yer alıyor.

 

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