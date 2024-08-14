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Güney Kıbrıs kırmızı alarm verdi!

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Güney Kıbrıs, orman bölgelerinde yangın çıkma tehlikesinin 'kırmızı alarm' düzeyinde olduğunu açıkladı.
Güney Kıbrıs kırmızı alarm verdi!

Güney Kıbrıs Orman Dairesi, orman bölgelerinde yangın çıkma tehlikesinin kırmızı alarm düzeyinde olduğunu belirterek halktan yangına neden olacak faaliyetlerden kesinlikle kaçınmaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, izinsiz kesinlikle ateş yakılamayacağı, piknik alanlarındaki mangal ve ocak yerlerinde yemek hazırlamak için ateş kullanılması durumunda her zaman ihtiyatlı olunması uyarısında bulunuldu.

Kıbrıs Haber Ajansı'nda (CNA) yer alan bilgiye göre; orman içinde veya kenarında herhangi bir yangın veya duman görülmesi halinde Orman Dairesi veya İtfaiye Servisine derhal telefon edilmesi istendi.

 

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