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Güney Kıbrıs kişi başı kentsel atık üretiminde AB 7’ncisi

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Güney Kıbrıs’ın, kişi başı kentsel atık üretiminde AB içerisinde 7’nci sıraya yerleştiği bildirildi.
Güney Kıbrıs kişi başı kentsel atık üretiminde AB 7’ncisi

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta toplam kentsel katı atık üretiminin 2021’de 570 tona ulaşarak 543 bin ton olan 2020’deki değere göre yüzde 5 artış kaydedildiğini ve kişi başı kentsel atık üretiminde AB içerisinde 7’nci sıraya yerleştiğini bildirildi.

Haravgi’nin Rum İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı habere göre 2021’de işlenen atıkların yüzde 77,8’i çöp alanlarına, yüzde 17,6’sı geri dönüşüme verildi, yüzde 3,1’i enerji geri kazanımı için kullanıldı ve yüzde 1,5’i komposte edildi (gübre haline getirildi).

2021’de Güney Kıbrıs’ta kişi başı 609 kilo kentsel atık üretildi ve bu da Güney Kıbrıs’ı bu alanda AB içerisinde 7’nci sıraya yerleştirdi.

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