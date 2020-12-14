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Güney Kıbrıs, Koronavirüs aşılarının ilk bölümünü almaya hazırlanıyor.

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Güney Kıbrıs, Koronavirüs aşılarının ilk bölümünü almaya hazırlanıyor.
Güney Kıbrıs, Koronavirüs aşılarının ilk bölümünü almaya hazırlanıyor.

Güney Kıbrıs, Koronavirüs aşılarının ilk bölümünü almaya hazırlanıyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) edindiği bilgiye göre, aşıların kullanılabilirliği, her şirketin üretim oranına bağlı olacak, aşıların gönderilmesi ve stoklanması için imalatçı şirketin belirli standartlarına göre olacak.

Pfizer aşılarının Güney Kıbrıs’a gelecek ilk aşılar olması bekleniyor.

Bu aşıların ulaşımı ve stoklanması belirli koşullara göre olacak. Bu nedenle Rum Sağlık Bakanlığı, Noel’den önce Güney Kıbrıs’a gelmesi beklenen uygun buzdolapları tedarik etti.

ÇOK SAYIDA AŞILANMA MERKEZİ OLACAK

Hükümet mobil aşılanma birimleri de oluşturmak istiyor.  

Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği’nin aşı tedariki için imzaladığı tüm dört anlaşmanın bir parçası olarak her birinden; 600 bin adet AstraZeneca, 200 bin adet Johnson&Johnson ve 200 bin adet Pfizer/BioNTech’ten olmak üzere istediği aşı miktarını talep etmiş bulunuyor.

Sanofi Pasteur & GlaxoSmithKline Biologicals henüz devletlerden aşı talebi istemedi.

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