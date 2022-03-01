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Güney Kıbrıs limanları Rus gemilere açık

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Güney Kıbrıs limanlarındaki Rus gemileri için henüz herhangi bir yaptırım kararı alınmadığı bildirildi.
Güney Kıbrıs limanları Rus gemilere açık

Güney Kıbrıs limanlarındaki Rus gemileri için henüz herhangi bir yaptırım kararı alınmadığı bildirildi.

Politis gazetesi, Rum yetkililerin denizcilikle ilgili daha iyi bir yol haritası çıkarabilmek için tüm olguları değerlendirmekte olduğunu ve Rusya için şu ana kadar uygulanan yaptırım kararlarının, Güney Kıbrıs'ın da yeni kararlar için teyakkuzda olmasını gerektirdiğini yazdı.

Gazete, çeşitli anlaşmalar gereği şu anda Güney Kıbrıs’taki limanlarda ABD ile Rusya’nın savaş gemileri ile Fransa’nın “Charles de Gaulle” uçak gemisinin bulunduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs Denizcilik Müsteşarlığı’nın şu anda Karadeniz’de demirli bulunan, toplam 51 mürettebatı olan 4 Rum bandıralı gemiyle meşgul olduğunu belirten gazete, müsteşarlığın bu gemilerle sürekli istişare halinde olduğunu ve her türlü yardımı yapmaya çalıştığını yazdı.

Gazete, denizcilerin Rum olmadıklarını ve şu an için gemilerin demirli halde ve güvende olup, sürecin nasıl ilerleyeceğini görmeyi beklediklerini kaydetti.

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