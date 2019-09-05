Güney Kıbrıs LNG ithalat terminali ihalesini verdi

Uluslararası bir ihale sürecinde, China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd (CPPEC) liderliğindeki çok uluslu bir konsorsiyum, Limassol, Kıbrıs yakınlarındaki Vasilikos Körfezi'nde yeni bir LNG ithalat terminali tasarlamak, inşa etmek ve işletmek üzere

Uluslararası bir ihale sürecinde, China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd (CPPEC) liderliğindeki çok uluslu bir konsorsiyum, Limassol, Kıbrıs yakınlarındaki Vasilikos Körfezi'nde yeni bir LNG ithalat terminali tasarlamak, inşa etmek ve işletmek üzere seçildi.

r ve Metron, Hudong-Zhonghua Gemi İnşa Co ve Wilhelmsen Gemi Yönetimi ortak girişimini, nitel, nicel ve finansal kriterlere dayanan üç uluslararası teklif sahibi arasında lider teklif veren olarak belirledi.

Çin liderliğindeki konsorsiyum, Lefkoşa'da Kıbrıs'ın Doğal Gaz Altyapısı Şirketi ile sözleşme imzalayarak bu süreci sonuçlandıracak.

Çin konsorsiyumu, Samsung C&T, Posco, Mitsui OSK Lines ve Osaka Gas'ın Güney Kore-Japonya ortak girişimini ve Damco Energy, Enagas Servis Çözümleri, GasLog LNG Servisleri, Snam Spa ve Terna'dan oluşan bir Avrupa ekibini geçti.

AB Connecting Europe Facility finans enstrümanının bir hibesiyle ortak olarak finanse edilen LNG ithalat terminali, FSRU’yu demirlemek için bir iskele, dalgıç kaynaklı ve kıyıdaki boru hatlarını ve tesislerine doğal gaz tedarik etmek için kullanılan bir iskele olan bir yüzer depolama yenileme ünitesini (FSRU) içermektedir. Kıbrıs'taki Vasilikos santrali.

Tahmini 500 milyon Avro (555 milyon ABD Doları) olan proje ile AB 116 milyon Avro (128 milyon ABD Doları) destek kazanmıştır.

DEFA başkanı Dr. Symeon Kassianides, “Ülkenin geleceğinin doğal gaz ile aynı hizada olduğuna inanıyoruz ve önümüzdeki yıllarda ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamasını bekliyoruz” dedi.

Kıbrıs'taki LNG ithalat terminali 2021'de devreye girecek.