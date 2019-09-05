  • BIST 100.123
  • Altın 280,527
  • Dolar 5,6803
  • Euro 6,2823
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Güney Kıbrıs LNG ithalat terminali ihalesini verdi

» »
Uluslararası bir ihale sürecinde, China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd (CPPEC) liderliğindeki çok uluslu bir konsorsiyum, Limassol, Kıbrıs yakınlarındaki Vasilikos Körfezi'nde yeni bir LNG ithalat terminali tasarlamak, inşa etmek ve işletmek üzere
Güney Kıbrıs LNG ithalat terminali ihalesini verdi

Uluslararası bir ihale sürecinde, China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd (CPPEC) liderliğindeki çok uluslu bir konsorsiyum, Limassol, Kıbrıs yakınlarındaki Vasilikos Körfezi'nde yeni bir LNG ithalat terminali tasarlamak, inşa etmek ve işletmek üzere seçildi.

r ve Metron, Hudong-Zhonghua Gemi İnşa Co ve Wilhelmsen Gemi Yönetimi ortak girişimini, nitel, nicel ve finansal kriterlere dayanan üç uluslararası teklif sahibi arasında lider teklif veren olarak belirledi.

Çin liderliğindeki konsorsiyum, Lefkoşa'da Kıbrıs'ın Doğal Gaz Altyapısı Şirketi ile sözleşme imzalayarak bu süreci sonuçlandıracak.
Çin konsorsiyumu, Samsung C&T, Posco, Mitsui OSK Lines ve Osaka Gas'ın Güney Kore-Japonya ortak girişimini ve Damco Energy, Enagas Servis Çözümleri, GasLog LNG Servisleri, Snam Spa ve Terna'dan oluşan bir Avrupa ekibini geçti.

AB Connecting Europe Facility finans enstrümanının bir hibesiyle ortak olarak finanse edilen LNG ithalat terminali, FSRU’yu demirlemek için bir iskele, dalgıç kaynaklı ve kıyıdaki boru hatlarını ve tesislerine doğal gaz tedarik etmek için kullanılan bir iskele olan bir yüzer depolama yenileme ünitesini (FSRU) içermektedir. Kıbrıs'taki Vasilikos santrali.

Tahmini 500 milyon Avro (555 milyon ABD Doları) olan proje ile AB 116 milyon Avro (128 milyon ABD Doları) destek kazanmıştır.

DEFA başkanı Dr. Symeon Kassianides, “Ülkenin geleceğinin doğal gaz ile aynı hizada olduğuna inanıyoruz ve önümüzdeki yıllarda ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamasını bekliyoruz” dedi.

Kıbrıs'taki LNG ithalat terminali 2021'de devreye girecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta yeni Müsteşarlık kuruldu05 Eylül 2019 Perşembe 11:59
  • “Euroasia Interconnector projesinde sorun”05 Eylül 2019 Perşembe 10:21
  • AKEL ve Vatandaşlar İttifakı Anastasiadis’in doğal gaz önerisini değerlendirdi05 Eylül 2019 Perşembe 10:19
  • Rum mallarıyla ilgili bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle, tapu dairesi çalışanları aleyhinde araştırma başlatılıyor04 Eylül 2019 Çarşamba 17:46
  • Anastasiadis kara para aklanması konusunda konuştu03 Eylül 2019 Salı 13:30
  • Lute bugün liderlerle yeniden bir araya geliyor03 Eylül 2019 Salı 13:00
  • Kırmızı Göl’de yapılan araştırmalar Rum yönetimine 664 bin 490 Euro’ya mal oldu03 Eylül 2019 Salı 12:59
  • Hristodulidis Ukrayna Büyükelçisi ile görüştü03 Eylül 2019 Salı 12:48
  • Rum yönetimi Maraş için BM’ye başvuruyor03 Eylül 2019 Salı 11:26
  • Rum yönetiminin verdiği “Altın Pasaportlar” için yeni kriterler02 Eylül 2019 Pazartesi 17:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti