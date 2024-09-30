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Güney Kıbrıs Lübnan tahliyesi için 'azami hazırlık durumunda'

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Kıbrıs Rum makamları tarafından Pazartesi günü Larnaka limanında Lübnan'dan tahliye edilmesi muhtemel kişilerin işlemleri için kurulan çadırlar
Güney Kıbrıs Lübnan tahliyesi için 'azami hazırlık durumunda'

Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği ve üçüncü ülke vatandaşlarının Lübnan'dan olası tahliyesi için "azami hazırlık durumunda" olduğunu söyledi.

Gotsis Cyprus Mail'e verdiği demeçte, Kıbrıs'ın AB ve üçüncü ülke vatandaşlarının kendi ülkelerine gitmeden önce çatışma bölgelerinden adaya tahliye edilmeleri için bir merkez olarak hareket ettiği "Estia planının" potansiyel aktivasyonu hakkında konuştu.

Gotsis, Lübnan'daki siyasi durumun topyekûn bir çatışmanın eşiğine gelmesine rağmen, hükümetin bugüne kadar herhangi bir yabancı hükümetten sivillerin olası tahliyesine ilişkin resmi bir talep almadığını söyledi.

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