Güney Kıbrıs: Mağazalarda 'açılış' indirimi

Kıbrıs'ın güneyinde Koronavirüs salgınından dolayı kapalı olan birçok küçük işletme bu sabah yeniden iş başı yaptı.
Büyük alışveriş merkezleri dışındaki mağazaların bugün yeniden açıldığı belirtilirken, halk da açılan mağazalara yoğun ilgi gösterdi.
Mağazaların önünde uzun kuyrukların oluştuğu gözlemlenirken, birçok mağazanın da fiyat indirimine gittiği görüldü.
Birçok mağazanın camlarına 'açılış indirimi' yazdığı söylenirken, yüzde 50'ye kadar indirimlerin uygulandığı ifade edildi.
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