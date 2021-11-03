  • BIST 1.532,510
  • Altın 551,08
  • Dolar 9,7009
  • Euro 11,2245
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Sırbistan Parlamentosu’nda konuştu

» »
Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Sırbistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde dün Sırbistan Parlamentosu’nda konuşma yaptı.
Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Sırbistan Parlamentosu’nda konuştu

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Sırbistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde dün Sırbistan Parlamentosu’nda konuşma yaptı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Dimitriu konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs sorununa “uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabalarına verdiği destek için” teşekkürlerini dile getirdi.

Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin bilindik tezlerini de yineleyen Dimitriu ayrıca, Kosova’nın tek taraflı ilan edilen bağımsızlığını tanımayacaklarını ve Sırbistan’ın AB katılım sürecini de desteklediklerini ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Tarım Bakanlığı hellim konusunda harekete geçti...03 Kasım 2021 Çarşamba 13:07
  • Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Sırbistan Parlamentosu’nda konuştu03 Kasım 2021 Çarşamba 12:47
  • BM’nin Kıbrıs sorunu için ay sonu danışman ataması bekleniyor02 Kasım 2021 Salı 16:57
  • "Rum avcılar elleri boş döndü"01 Kasım 2021 Pazartesi 13:55
  • Rum polisi ile Lübnan askeri arasında gerilim01 Kasım 2021 Pazartesi 13:29
  • Kötü Hava Larnaka Havaalanı ve Limbia’yı Vurdu01 Kasım 2021 Pazartesi 13:28
  • “En Küçük Eokacı” Kaybın Olduğuna İnanılan Kalıntılar Bulundu31 Ekim 2021 Pazar 14:48
  • Nautıcal Geo İkinci Kez Sefere Çıktı31 Ekim 2021 Pazar 14:26
  • Ekim Ayında Bin 800 Göçmen31 Ekim 2021 Pazar 14:17
  • Kıbrıs Üzerinden Türkiye İle Askerî Malzeme Ticareti Yapıyor31 Ekim 2021 Pazar 14:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti