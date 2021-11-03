Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Sırbistan Parlamentosu’nda konuştu

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Sırbistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde dün Sırbistan Parlamentosu’nda konuşma yaptı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Dimitriu konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs sorununa “uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabalarına verdiği destek için” teşekkürlerini dile getirdi.

Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin bilindik tezlerini de yineleyen Dimitriu ayrıca, Kosova’nın tek taraflı ilan edilen bağımsızlığını tanımayacaklarını ve Sırbistan’ın AB katılım sürecini de desteklediklerini ifade etti.