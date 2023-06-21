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Güney Kıbrıs Mistral füzeleri için anlaşma imzaladı

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Güney Kıbrıs’ın, Mistral hava savunma füzesi almak için ortak sipariş verilmesine yönelik ön anlaşma imzalayan 5 Avrupa ülkesinden biri olduğu bildirildi.
Güney Kıbrıs Mistral füzeleri için anlaşma imzaladı

Fileleftheros gazetesi, Paris’teki “Le Bourget Havaalanı”nda önceki gün düzenlenen havacılık fuarı çerçevesinde Belçika, Fransa, Estonya ve Macaristan Savunma Bakanları ile Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Lukas’ın, Mistral füzeleriyle ilgili niyet mektubu imzaladıklarını yazdı. 

Gazete, mektubun sembolik özelliği bulunduğunu ve bakanların imzaları daha önceden Paris’te yaptıkları toplantıda, Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinin ardından Avrupa’nın hava savunma yeteneğinin iyileştirilmesi için gösterdiği çabanın modernleştirilmesi hedefiyle attıklarını kaydetti. 

Haberin, Pazartesi akşamı Reuters Haber Ajansı tarafından duyurulduğunu ve resmi ağızdan da teyit edildiğini belirten gazeteye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Mcron, basın toplantısında yaptığı açıklamalarda bu olayın yeterince ele alınmamış önemli bir sektörde Avrupalıların gösterdiği oldukça iyi bir işbirliği olduğunu söyledi. 

Habere göre, Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lukas’ın Güney Kıbrıs’ı bu yıl 54’üncüsü düzenlenen “Paris Airshow”da temsil ettiği ve fuarın ardından “Hotel Des Invalides”e giderek, burada Mistral füzeleriyle ilgili ortak mektuba imza koyduğu ifade edildi. 

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