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Güney Kıbrıs nüfusuna oranla en çok sığınma başvurusu yapılan AB üyesi

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Güney Kıbrıs nüfusuna oranla en çok sığınma başvurusu yapılan AB üyesi
Güney Kıbrıs nüfusuna oranla en çok sığınma başvurusu yapılan AB üyesi

Viyana’da düzenlenen Gazetecilik Etiği konulu seminerde AB Temel Haklar Örgütü (FRA) İletişim Uzmanı Adriano Silvestri, EUROSTAT verilerini kaynak göstererek, Güney Kıbrıs’ın 2018’de  AB içerisinde, kendi nüfusuna oranla en çok sığınma başvurusu alan ülke olduğu bilgisini paylaştı.


Politis “Kıbrıs Sığınma Başvurularında Birinci” başlığıyla aktardığı haberinde, Silvestri’nin açıkladığı bu verinin, Güney Kıbrıs’ın bu kadar önemli baskı altında olduğunu bilmeyen Gazetecilik Etiği semineri katılımcılarını şoke ettiğini yazdı. 

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