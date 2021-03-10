Güney Kıbrıs Ocak 2022’den itibaren East Med Gas Forumu başkanlığını üstleniyor

Güney Kıbrıs Yönetimi Mısır’dan sonra 1 Ocak 2022 tarihinde East Mediterranean Gas Forum (EMGF) başkanlığını üstlenecek ilk ülke olacak. Buna göre, Mısır yılsonuna kadar Foruma başkanlık etmeye devam edecek ve 1 Ocak 2022’den itibaren Kıbrıs ilk resmi başkanlık görevini üstlenecek.



Bu karar, Formun Kahire’de gerçekleştirilen bugünkü dördüncü Bakanlar toplantısında alındı. Toplantıya Enerji Bakanı Natasa Pilidou, Mısır, İsrail, Ürdün, Filistin, İtalya ve Yunanistan’dan ilgili bakanlar katıldı. 1 Mart 2021 tarihinde tüzüğünün kabul edilmesiyle, Forum artık resmi olarak bölgesel hükümetler arası bir örgüte dönüştü.

Bunun yanı sıra, Form üyeleri Fransa’nın üye ve ABD’nin de gözlemci olarak katılmalarına karar verdi.

Tüm bakanlar kabul edilen Ortak Bildirgeyi önemli bir dönem noktası olarak ama aynı zamanda Ocak 2019’da Formun çalışmalarına başlamasından sonra başarılan önemli adımların devamı olarak nitelendirdiler.

Ortak Bildirgede, Formun, Doğu Akdeniz’de sürdürülebilir bir gaz pazarı oluşturulması yönünde doğal gaz konusunda bir diyalog platformu olma hedefi teyit edildi. Bu çerçevede, Forum, sürdürülebilir ve çevre dostu bir kalkınma amacıyla ve uluslararası hukuka dayalı olarak üyelerin doğal kaynaklar üzerindeki haklarına saygıyla bölgedeki doğal gaz stoklarının değerlendirilmesine katkıda bulunacak.

Aynı zamanda, Mısır’ın yılsonuna kadar Foruma başkanlık yapması ve Ocak 2022’den itibaren Kıbrıs’ın resmen başkanlığı üstlenmesi kararı alındı.

Bildirgeye göre, Bakanlar Toplantısında ayrıca, üye devletlerden teknik heyetler tarafından, Gaz Dekarbonizasyonu (Gas Decarbonisation) ve Denizcilikte Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Kullanımı (LNG as a fuel for vessels) konularında EMGF için Uzun vadeli Strateji oluşturulması, siyasetler oluşturmak için alınan inisiyatifler konuları tartışıldı.

Bakanlar toplantısı 2021 yılı için EMGF çalışmalarıyla ilgili Yol Haritasının kabulü ile tamamlandı ve bir sonraki zirvenin 2021’in son çeyreğinde Kahire’de düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldı.