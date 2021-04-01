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Güney Kıbrıs Ödenek Yolsuzluğu Nedeniyle AB Mengenesinde

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AB Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’nun (OLAF) Güney Kıbrıs aleyhinde, AB ödeneklerinde usulsüzlük yapılması nedeniyle soruşturma başlattığı bildirildi.
Güney Kıbrıs Ödenek Yolsuzluğu Nedeniyle AB Mengenesinde

AB Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’nun (OLAF) Güney Kıbrıs aleyhinde, AB ödeneklerinde usulsüzlük yapılması nedeniyle soruşturma başlattığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “AB’den 3,2 Milyon Euro’luk Dolandırıcılık Soruşturması” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs’taki Sayıştay tarafından OLAF’a, 3,2 milyon Euro’luk AB ödeneğinin yasa dışı yollarla aynı kişiye ait sekiz şirkete verildiği konusunda bilgilendirme yaptığını ve OLAF’ın konuyla ilgili soruşturma başlattığını yazdı.

Gazete, OLAF’ın Sayıştay ile temasa geçerek, ellerindeki bilgilerin araştırılması gerektiğinden, konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını ilettiğini yazdı.

Haberde, soruşturma kapsamında usulsüzlük tespit edilmesi halinde, ödeneğin geri istenebileceği kaydedildi.

Alithia gazetesi ise, Sayıştay raporunda ismi belirtilmeyen ve “Bay X” olarak geçen bir iş adamına ait olup, iş birliği yaptığı kişiler ve akrabaları tarafından idare edilen dokuz şirkete, 3,2 milyon Euro’luk ödenek tahsis edildiğine dair bilgilerin yer aldığını yazdı.

Gazete, dokuz şirketten üçünün faaliyette olmadığını ve şirketlerin, konaklama tesisi oldukları halde küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak gösterildiklerini kaydetti.

Haravgi gazetesi de, “Bay X” olarak zikredilen kişinin eski muhtar olduğu bilgisine yer verdi.

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