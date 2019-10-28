  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Güney Kıbrıs “Ohi” Günü’nü kutluyor

» »
Güney Kıbrıs, 28 Ekim 1940'ta Yunanistan'a girmek isteyen İtalyan ordusuna karşı çıkılmasının yıldönümü dolayısıyla bugün “Ohi (Hayır) Günü”nü kutluyor.
Güney Kıbrıs “Ohi” Günü’nü kutluyor

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, “Ohi Günü” nedeniyle, tüm bölgelerde çeşitli etkinlik ve ayinlerin yapılacağını yazdı.


Gazete, etkinliklerde Yunan hükümetini, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis’in temsil edeceğini belirtti.  
Rum Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, merkezi törenin, Lefkoşa’da gerçekleştirileceğini yazan gazete, saat 10.00’da “Ay. Yoannu” Kilisesi’nde Başpiskopos II.Hrisostomos’un yöneteceği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katılacağı bir ayin düzenleneceğini kaydetti.  
Habere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu da burada bir konuşma yapacak.


PARTİLER “OHI GÜNÜ” NEDENİYLE AÇIKLAMA YAPTI 


Fileleftheros gazetesi, Rum siyasi partilerin, “Ohi Günü” nedeniyle mesaj yayımladıklarını belirtti. 
Habere göre, DİSİ yaptığı açıklamada,  özveri ve boyun eğmenin ret edildiği, sürekli özgürlük arayışının olduğu 1940 örneklerinin, kendileri için bugün de yol gösterici olduğunu ifade etti. 


Yunan halkının mücadelesiyle öğrettiklerinden söz eden DİSİ, bunların kendileri için de mesaj olması gerektiğini belirtirken, Türk “işgalini” sonlandıracak ve “işgal altındaki toprakları bağımsızlaştıracak” yaşayabilir bir çözüme ilişkin sürekli arayışın da tarihi görevleri olduğunu ekledi. 


AKEL, “Ohi Günü”nü anarak,  bağımsızlık, özgürlük ve yeniden birleşme mücadelesinde Güney Kıbrıs’ın yanında olan Yunan halkına yönelik minnettarlığını dile getirdi. 


AKEL ayrıca 28 Ekim’in anlamı ve mesajının Avrupa tarihi üzerinde sahtekarlık yapma çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde kat kat fazla güncelliğe sahip olduğunu vurgularken, Avrupa ülkelerine ait parlamentolarında Nazi torunlarının ve işbirlikçilerinin bulunmasının, tarih ve demokrasi için yüz karası olduğunu belirtti. 


DİKO, 1940 kahramanlarının kendilerine bıraktıkları mirastan söz ederek bunun kendilerine yüreksizlik etme ve adına vatan satma konusunda olanak tanımaması gerektiğini ifade etti. 


EDEK yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin devamı ve faşist-Nazi karşıtı mücadelenin, bu uğurda mücadele edenler için saygıyı teşkil ettiğini belirtti. 


Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, Vatandaşlık İttifakı ve ELAM da birer açıklama yaparak “Ohi Günü”nün önemini vurguladılar. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Ukrayna’dan çalınan paralar Güney Kıbrıs aracılığıyla kaçırıldı"28 Ekim 2019 Pazartesi 12:47
  • Rum yönetiminden AİHM davalarında ayrımcılık yaptığı iddialarına yanıt28 Ekim 2019 Pazartesi 12:38
  • Hristodulidis, Lefkoşa Antlaşması konusunda konuştu26 Ekim 2019 Cumartesi 13:51
  • Rum yönetiminin AİHM’e katkısı yüzde 5026 Ekim 2019 Cumartesi 13:47
  • Sinirlioğlu’nun BM’ye mektubu Rum basınında26 Ekim 2019 Cumartesi 13:47
  • Rum iş ve yatırım çevreleri “Altın Pasaport” tartışmalarından rahatsız26 Ekim 2019 Cumartesi 13:42
  • Güney Kıbrıs ve İsrail’den ortak turizm paketi26 Ekim 2019 Cumartesi 13:42
  • Anastasiadis’ten bazı alanlar için 5 reform çabası26 Ekim 2019 Cumartesi 13:40
  • Vasiliu’nun Rum Devlet Başkanı iken Thatcher’a hediye ettiği Amfora açık artırmada satıldı26 Ekim 2019 Cumartesi 13:36
  • Strovolo’da maket bıçağıyla saldırı…26 Ekim 2019 Cumartesi 13:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti