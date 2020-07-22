Güney Kıbrıs “Oxford” aşısı alımı için başvurdu

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, AB Komisyonu tarafından Koronavirüse karşı geliştirilen aşılardan yeterli miktarda alabilmek için yürütülen ortak müzakereye dahil olduğunun duyurulduğunu yazdılar.

Habere göre, Bakanlığın açıklamasında, bir milyon 200 bin adet Korona virüs aşısı talebiyle AB Komisyonu’na başvuruda bulunulduğu, talebin Kıbrıslı Türklerin ihtiyaçları da düşünülerek yapıldığı ifade edildi.

Gazete, Komisyon’un “Oxford” aşısını bulan “AstraZeneca” ilaç şirketiyle görüşmelerini sürdürdüğünü de belirtti.

GRİP AŞISI PLANI DEVREDE

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta “A tipi grip” konusundaki önlemler çerçevesinde de aşı alımına gidileceği, sonbaharda olası bir Korona virüs dalgası öncesinde grip aşılarının temin edileceğini yazdı.

Gazete, ilk aşamada 100 bin “A tipi” grip aşısı siparişi verildiğini ve ilk aşıların 30 Eylül’de geleceğini belirterek, toplam aşı sayısının ise yıl içerisinde 185 bini bulacağını vurguladı.

İKİ YENİ VAKA

Gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün iki yeni Korona virüs vakasının daha tespit edilmesine ilişkin haberlere de yer verdiler.

Haravgi gazetesi, dün Güney Kıbrıs’ta tespit edilen ilk vakanın, Atina üzerinden Güney’e giden ve adaya girişinde negatif PCR testi sunan “Doksas” futbol takımının Portekizli oyuncusu olduğunu belirtti.

Habere göre ikinci vaka ise, şahsi doktorunun yönlendirmesiyle test yaptıran bir Kıbrıslı Rum.

Böylece Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı bin 40’a yükselmiş oldu.