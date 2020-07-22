  • BIST 118.301
  • Altın 407,208
  • Dolar 6,8445
  • Euro 7,8906
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKKTC'de 2 yeni vaka...Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 15 oldu

Güney Kıbrıs “Oxford” aşısı alımı için başvurdu

» »
Güney Kıbrıs “Oxford” aşısı alımı için başvurdu
Güney Kıbrıs “Oxford” aşısı alımı için başvurdu

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, AB Komisyonu tarafından Koronavirüse karşı geliştirilen aşılardan yeterli miktarda alabilmek için yürütülen ortak müzakereye dahil olduğunun duyurulduğunu yazdılar.

Habere göre, Bakanlığın açıklamasında, bir milyon 200 bin adet Korona virüs aşısı talebiyle AB Komisyonu’na başvuruda bulunulduğu, talebin Kıbrıslı Türklerin ihtiyaçları da düşünülerek yapıldığı ifade edildi.

Gazete, Komisyon’un “Oxford” aşısını bulan “AstraZeneca” ilaç şirketiyle görüşmelerini sürdürdüğünü de belirtti.

GRİP AŞISI PLANI DEVREDE

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta “A tipi grip” konusundaki önlemler çerçevesinde de aşı alımına gidileceği, sonbaharda olası bir Korona virüs dalgası öncesinde grip aşılarının temin edileceğini yazdı.

Gazete, ilk aşamada 100 bin “A tipi” grip aşısı siparişi verildiğini ve ilk aşıların 30 Eylül’de geleceğini belirterek, toplam aşı sayısının ise yıl içerisinde 185 bini bulacağını vurguladı.

İKİ YENİ VAKA 

Gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün iki yeni Korona virüs vakasının daha tespit edilmesine ilişkin haberlere de yer verdiler.

Haravgi gazetesi, dün Güney Kıbrıs’ta tespit edilen ilk vakanın, Atina üzerinden Güney’e giden ve adaya girişinde negatif  PCR testi sunan “Doksas” futbol takımının Portekizli oyuncusu olduğunu belirtti.

Habere göre ikinci vaka ise, şahsi doktorunun yönlendirmesiyle test yaptıran bir Kıbrıslı Rum.

Böylece Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı bin 40’a yükselmiş oldu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sözde “Maraş Belediyesi’den” Slogan Tepkisi21 Temmuz 2020 Salı 12:14
  • ANASTASİADİS: “Türkiye Nazi Almanyası’na Benziyor”21 Temmuz 2020 Salı 12:04
  • İsviçre’yle Çifte Vergilendirme Muafiyeti Anlaşması21 Temmuz 2020 Salı 11:58
  • FOTİU: “Kayıpların Yüzde 50’sinden Fazlası Hâlâ Kayıp”21 Temmuz 2020 Salı 11:42
  • Spehar BM Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirdi21 Temmuz 2020 Salı 11:35
  • Rum-Yunan Savunma Bakanlarından İş Birliği Mesajı21 Temmuz 2020 Salı 10:47
  • AKEL’den Hükümete ABD Eleştirisi21 Temmuz 2020 Salı 10:32
  • Rum Meteoroloji Dairesi’nden ‘sarı uyarı’21 Temmuz 2020 Salı 09:57
  • Chevron Şirketi Noble Energy’yi Satın Aldı21 Temmuz 2020 Salı 09:55
  • Anastasiadis Paris’e Gidiyor21 Temmuz 2020 Salı 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti