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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Tatar-Aliyev görüşmesinden rahatsız oldu

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Tatar-Aliyev görüşmesinden rahatsız oldu
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Tatar-Aliyev görüşmesinden rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 5’inci İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni’nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni rahatsız etti.

Rum Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Konya’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinden dolayı duyduğu hşnutsuzluğu ve hayal kırıklığını ifade eden bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, görüşmenin; Azerbaycan tarafından yayınlanması sırasında “Tatar’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak takdim edildiğine” dikkati çekilerek, bunun BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına aykırı olduğu savunuldu.

Rum Dışişleri Bakanlığı, Azeri tarafının; Azerbaycan’ın tüm üye devletlerle anlaşmasını gerektiren kurumsal ilişki kurmak istediği Avrupa Birliği’nin kurumsal çerçevesini de görmezden geldiğini ileri sürdü.

Açıklamada ayrıca Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in, Rum Yönetimi’nin konu hakkındaki hoşnutsuzluğunun ve hayal kırıklığının dile getirilmesi için çeşitli düzeylerde gerekli girişimlerin yapılması talimatı verdiği de ifade edildi.

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