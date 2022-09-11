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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile krizde Almanya’dan yardım istedi

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerginlik konusunda Almanya'dan yardım istedi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile krizde Almanya’dan yardım istedi

Tüm dünyada yaşanan doğal gaz krizi sonrası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi harekete geçti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile yaşadığı doğal gaz krizinde Almanya’dan destek talep etti.

Güney Kıbrıs’ta Meclis Başkanı Demetriou, Türkiye ile olan anlaşmazlıkta Almanya’nın desteğini istedi. Almanya’da yayınlanan “Welt am Sonntag” gazetesine konuşan Demetriou, Almanya’nın Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduğunu söylerken, Almanya’nın bunu kullanarak Türkiye’yi iş birliğine yönlendirmek zorunda olduğunu savundu.

Bununla da yetinmeyen Demetriou, Alman hükümetinin Türkiye ile iş birliği yapması halinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Almanya’ya daha çabuk doğal gaz gönderebileceğini vurguladı. Özellikle doğal gaz krizi nedeniyle zor bir kışa hazırlanan Almanya’nın bu talebe vereceği tepki merak konusu.

‘YARDIM EDERSENİZ SÜRE ÖNE ÇEKİLİR’

Demetriou, 2027 yılından itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa Pazarı’na doğal gaz sevkiyatı yapabileceğini vurgularken, Almanya’nın “Yardımı ve desteği ile bu sürenin daha öne çekilmesinin mümkün olabileceğini” söyledi. Ayrıca, “Türkiye ile egemenlik sahaları konusunda yaşanan çatışmaların, Ankara’nın toprak taleplerinin” bu süreçte önemli bir engel olduğunu öne sürdü.

Kıbrıs’ın güney kısmında egemen olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında, Akdeniz’in doğusundaki doğal gaz yatakları üzerindeki hakimiyet konusunda yıllardan bu yana görüş ayrılığı yaşanıyor.

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