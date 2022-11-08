Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden KKTC ile ilgili yeni hamle

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gözlemci olarak katılmasının KKTC'nin bir üst seviyeye geçmesi anlamına geleceğini belirterek, Yunanistan ve GKRY'nin bunun gerçekleşmemesi için çalıştığını ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Kasulidis, Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dendias, görüşmede Kıbrıs sorunu, Türkiye ile yaşanan gerginlik ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Dendias, İsrail ve Lübnan’ın deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik uzlaşıya varmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirerek, GKRY ile Lübnan arasında da deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik görüşmelerin başlayacağına dikkat çekti.

Kasulidis ise Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi’ne KKTC’nin gözlemci olarak katılma olasılığına ilişkin, “Bu, bir üst seviyeye geçişte ciddi bir adımdır. Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs bunun engellenmesi için farklı düzeylerde harekete geçti.” ifadelerini kullandı.