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Güney Kıbrıs, Rus Oligarklar Nedeniyle Yabancı Basının Merceğinde

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Güney Kıbrıs, Rus Oligarklar Nedeniyle Yabancı Basının Merceğinde
Güney Kıbrıs, Rus Oligarklar Nedeniyle Yabancı Basının Merceğinde

Güney Kıbrıs, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasından yararlanan Rus oligarklar yüzünden yabancı basının merceğinde bulunuyor. 

“Le Monde” de dahil Fransız basını ve Fransız Devlet Televizyonu’nun ardından 2 Nisan Cumartesi günü de “Times” gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işbirlikçilerinin Güney Kıbrıs’la ilişkisini merceğe aldığı geniş bir röportaj yayımladı.

Fransa’dan sonra bayrağı İngiltere’nin devraldığına dikkat çeken Alithia, Times’ın attığı “Kıbrıs, Putin’in Elitlerinin Parasına Boğulan Ada” başlığı altında ilgili röportajdan alıntılar aktardı.

Times’a göre, Putin’in partisinden eski Tataristan Maliye Bakanı Rinad Kairov’un kızı 33 yaşındaki eski model Elsina ve boşanma aşamasında bulunduğu eşi, elmas tüccarı Dimitri Çekov’un Limasol’da 5,4 milyon sterlin değerindeki 4 gayrimenkulü bulunuyor. Elsina’nın yaşadığı kurşungeçirmez camlı ve bahçesinde silahlı korumaları için ayrı bir bina barındıran malikânenin 4,2 milyon Sterlin olduğuna işaret edildi.

Times “Kıbrıs, Avrupa’ya sağladığı erişimden faydalanmak isteyen Rusların tercihi haline geldi. Elsina’nın hayatı ve Limaol’daki evi, Rus paralarının Kıbrıs’tan Avrupa’ya nasıl aktığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. 

Genellikle Londra’da yaşayan Elsina’nın bir Rum şirketinin yüzde 25 hissedarı ve değeri bir milyar doları bulan bir Rus kömür madeninin de sahibi olduğu kaydedildi. 2020’de 95 milyon sterlinlik bir kömür madeni satın alan Rum şirketinin hisse satışı ve şirketi satın alma anlaşmasında Elsina’nın adının göründüğünü yazan gazete, söz konusu şirketin merkez ofisinin Limasol’da bulunduğu ve 7 müdüründen ikisinin Rum olduğu bilgisi de verildi. 

Times sadece Çvektov rumuzuyla andığı ve 2017’de Güney Kıbrıs’ta elmas satışıyla ilgilenen bir başka Rus’a da yer verdi. Maden ocağı satışının ardında bu kişi olmasına rağmen satış anlaşmasında Elsina’nın adının görüldüğüne işaret eden Times, Çvetkov’un 2020’den beri askeri insansız hava aracı alımı sözleşmesi nedeniyle aranmakta olduğunu yazdı.

50 bin Rus’un yaşadığı Limasol için “Limasollgrad”  adını da kullanan Times, dükkan isimlerinin Rusça yazılı olduğu ve mültecilik hizmeti veren ofisler de bulunduğunu kaydetti. 

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