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Güney Kıbrıs, Rusya'ya Yaptırımlardan Memnun Değil

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Güney Kıbrıs, Rusya'ya Yaptırımlardan Memnun Değil
Güney Kıbrıs, Rusya'ya Yaptırımlardan Memnun Değil

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, AB’nin Rusya’ya uygulamayı önerdiği 6’ncı yaptırım paketinin içeriğinden memnun olmadıklarını açıkladı.

Alithia gazetesi, “Kıbrıs 6’ncı Yaptırım Paketinden Memnun Olmadığını Dile Getiriyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in AB’nin Rusya’ya uygulamayı önerdiği 6’ncı yaptırım paketinin içeriğinden memnun olmadıklarını dile getirdikleri açıklamalarına yer verdi.

Habere göre, Anastasidis, Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasında, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uygulanmasını talep ettiği 6’ncı yaptırım paketinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Rusya’nın işgaline karşı olduklarına işaret eden Anastasiadis, yaptırım uygulanmasından yana olduklarını ancak AB tarafından alınacak yaptırım kararlarının bazı AB üyesi devletlere hizmet ederken, bazı AB devletlerinin çıkarları aleyhine olmaması gerektiğini vurguladı.

Yaptırımlar konusunda Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Malta’nın görüşlerinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Anastasiadis, bu konuda Miçotakis’le tam bir görüş birliği içerisinde olduklarını belirtti.

Öte yandan, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis de dün yaptığı bir açıklamada, Güney Kıbrıs ekonomisini etkileyebilecek yaptırımlardan kaçınılması için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kasulidis, her gelen yeni yaptırım paketinin, bu yaptırımlardan etkilenen ülkeler için bardağı taşıracak son damla olma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Gazete, AB tarafından önerilen yeni paketin Rus vatandaşlarına taşınmaz mal satışının durdurulmasını içermesi sebebiyle Rum ekonomisini, özellikle emlak ve hukuk alanlarını etkileyeceğini belirtirken, yaptırımlar sebebiyle Rus yatırımcıların Türkiye ve Dubai pazarlarına yöneldiklerini da öne sürdü.

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