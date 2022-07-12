Güney Kıbrıs, sarı uyarı yayınlandı

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi yarın 11.00-16.00 saatleri arasında “aşırı” yüksek sıcaklık için sarı uyarı yayınlandı.
Uyarıya göre, maksimum sıcaklığının 11.00-16.00 saatleri arasında 40 derece civarında olması bekleniyor.
Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi yarın 11.00-16.00 saatleri arasında “aşırı” yüksek sıcaklık için sarı uyarı yayınlandı.
Uyarıya göre, maksimum sıcaklığının 11.00-16.00 saatleri arasında 40 derece civarında olması bekleniyor.
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