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Güney Kıbrıs: Türkiye ile açık bir çatışmaya girmeyeceğiz

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Güney Kıbrıs, Türkiye ile açık bir çatışmaya girmeyeceklerini açıkladı.
Güney Kıbrıs: Türkiye ile açık bir çatışmaya girmeyeceğiz

Exxon Mobil iki gün önce, Güney Kıbrıs'ın özel ekonomik bölgesinin 10. blokunda büyük bir doğalgaz sahası keşfetti.

Bulunan doğalgaz rezervlerinin 142 ila 227 milyar metreküp olduğu tahmin ediliyor.

 

Ankara'nın Exxon Mobil'in keşfine tepkisi ile ilgili endişeleri olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulodis, "Türkiye ile açık bir çatışma oyununa dahil olmayacağız" dedi.

Hristodoulodis, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgedeki olayların Türkiye tarafından Kıbrıs sorunununa çözüm getirebilecek gelişmeler şeklinde yorumlanacağını umuyoruz. Bu da demektir ki, Türkiye de bu gelişmelerden bölgesel iş birliği ya da AB ile iş birliği şeklinde fayda sağlayabilir.

Dış politika ve enerji planlamamızı, hiçbir devlete karşı değil, olumlu bir gündem temelinde inşa ediyoruz."

Büyük gaz rezervlerinin keşfedilmesinden sonraki jeopolitik değişimlerle ilgili olarak Hristodoulodis, bu gelişmenin "Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs halkı için büyük önem taşıdığını" belirtti.

 

Hristodoulodis, Temsilciler Meclisi'nin tüm hidrokarbon gelirlerinin Kıbrıs'ın gelecek nesillerine aktarılması için Norveç modeline benzer bir fon yaratılmasıyla ilgili yasa tasarısı onayladığını söyledi.

Hristodoulodis, Kıbrıs'ın Yunan hükümetiyle sürekli ve mükemmel bir iş birliği içinde olduğunu belirterek, "Gerçekten, son müzakere sürecinde Kıbrıs sorununu çözmeye çok yaklaştık, Kıbrıs hükümeti ile Yunanistan arasında mükemmel bir işbirliği vardı" dedi.

'OLUMLU SONUÇLAR ALMAK İÇİN MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

"Hedefimiz birdir, Kıbrıs sorununu çözmek" ifadesini kullanan Hristodoulodis, "Mevcut durum Kıbrıs sorununa fiili bir çözüm olamaz ve bu hedefe ulaşmak için Yunanistan hükümetiyle iş birliği içinde olumlu sonuçlar almak için mümkün olan her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

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