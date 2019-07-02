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Güney Kıbrıs, Türkiye ile ortaklık yapan 3 sondaj firmasına yasal işlem başlattı

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Güney Kıbrıs, Türkiye adına adanın batı kıyılarında doğal gaz arayan üç firmaya 'adanın kıta sahanlığını ihlal ettiği gerekçesiyle' yasal işlem başlattığını duyurdu.
Güney Kıbrıs, Türkiye ile ortaklık yapan 3 sondaj firmasına yasal işlem başlattı

Rum Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu şirketlerin ismini açıklamazken firmaların Türk menşeli olmadıklarını söyledi. Adı açıklanmayan bir Rum yetkili, adanın batı açıklarında sondaj çalışmaları yapan Yavuz gemisini de aynı işleme tabi tutacaklarını kaydetti.  Aynı dışileri  yetkilisi ayrıca "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerle ilgili zaten yasal işlemleri başlatmıştık" dedi.

2011'de Güney Kore'de inşa edilen ve Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Fatih, yaklaşık bir aydır Kıbrıs'ın batısında faaliyetlerini sürdürüyor. Yavuz gemisi ise yakın bir zamanda adanın doğu kıyılarında doğal gaz arama çalışmalarına katılacak.

Türkiye bölgedeki gaz rezervlerinde Kıbrıslı Türklerin de payı olduğunu ve bunun için uluslararası çalışmaların birlikte yürütülmesi gerektiği tezini savunuyor. Yunanistan tarafıysa adadaki tek resmi devletin Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu,Türklerin de kendi başına sondaj çalışmalarını yapacağı kaydediliyor.

Euronews

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