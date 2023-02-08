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Güney Kıbrıs, Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderme tekliflerinin "Teşekkürler ama hayır" denerek reddedildiğini duyurdu

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Güney Kıbrıs, Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderme tekliflerinin "Teşekkürler ama hayır" denerek reddedildiğini duyurdu
Güney Kıbrıs, Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderme tekliflerinin "Teşekkürler ama hayır" denerek reddedildiğini duyurdu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornelios S. Korneliou, Kahramanmaraş'ta pazartesi meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'ye arama-kurtarma ekipleri yollamayı teklif ettiklerini, ancak Ankara'nın bunu reddettiğini ifade etti. 

Yunanistan basınının aktardığına göre, salı günü Sigma Mesimeri and Kati Show'a konuk olan Korneliou, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması aktive edilir edilmez GKRY'nin göreve katkı yapmak istediğini bildirdiğini ifade etti.

Korneliou, Türkiye'den, "teşekkürler, ama hayır" yanıtını aldıklarını belirtti. GKRY Dışişleri Bakanlığı'nın önde gelen isimlerinden olan Korneliou, "Ortada bir tanınmamazlık sorunu var ve görünüşe göre doğal afetler ile insani trajedilerde de siyasi duruş öne çıkıyor" dedi.

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni devlet düzeyinde tanımıyor ve diplomatik ilişki kurmuyor.

Türkiye'de depremden etkilenen Kıbrıslılar hakkında bilgi almaya çalıştıklarını ifade eden Korneliou, 35 kayıp Kıbrıslıdan dördünün sağ olarak bulunduğunu aktardı.

Korneliou, "Mağdur olanların yanındayız ve uluslararası topluma insani yardım girişimleri konusunda yardım etmeye hazırız" dedi.

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