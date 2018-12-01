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Güney Kıbrıs ve ABD'den KKTC ve Türkiye'yi kızdıracak hareket

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Hristodulidis, Lakkotripis, Abd Lefkoşa Büyükelçisi ve Exxonmobil Başkan Yardımcısı Stena Icemax sondaj gemisinde
Güney Kıbrıs ve ABD'den KKTC ve Türkiye'yi kızdıracak hareket

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty ve ExxonMobil Başkan Yardımcısı Tristan Aspray’in, dün, Stena IceMax sondaj gemisini ziyaret ettiği belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty ve ExxonMobil Başkan Yardımcısı Tristan Aspray’in, dün,  ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu adına, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı  ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 10’uncu parseldeki “Delfini” hedefinde sondaj çalışmaları yürüten Stena Icemax sondaj gemisini ziyaret ettiklerini yazdı.

Gazete, sondaj gemisinin ziyareti sırasında, çeşitli bölümlerin gezildiğini, Rum Dışişleri Baknaı Nikos Hristodulidis ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, gemi kaptanını, mürettebatı ve sondajı yürüten teknik personeli selamladığını belirtti.

Habere göre ziyarette, Rum Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Stelyos Himonas, ExxonMobil şirketinin Güney Kıbrıs’taki Genel Müdürü Varnavas Theodosiu, Rum Enerji Bakanlığı’ndaki Hidrokarbon Birimi Müdürü Stelyos Nikolaidis de yer aldı.

Gazete sondaj çalışmalarının 16 Kasım’da başladığını ve yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiğini anımsattı.

Gazete ayrıca ziyareti gerçekleştiren heyetin, çalışmaların sorunsuz devam ettiği bununla birlikte sondajın, şu anda, hedefe ilişkin perspektiflere ilişkin sonuçların çıkarılmasına olanak sağlamayacak noktada olduğu sonucunu da çıkardığını da belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ziyaretin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildiğini yazdı.

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