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Güney Kıbrıs ve EASO Arasında Anlaşma

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Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Sığınma Destek Ofisi(EASO) ile daimi temsilcilik anlaşması imzaladığı belirtildi.
Güney Kıbrıs ve EASO Arasında Anlaşma

Alithia gazetesi, söz konusu anlaşmanın, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis ile EASO İcra Direktörü Nina Grigori arasında imzalandığını yazdı.

Habere göre İçişleri Bakanı Petridis, Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya kaldığı mülteci sorununun göğüslenmesinde söz konusu anlaşmayı önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Petridis, Güney Kıbrıs’ın anlaşmayı imzalayan ve uygulama sokan AB üyesi ülkelerden ilki olduğuna da dikkati çekti.

Grigori de imzalanan anlaşmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazete imzalanan anlaşma çerçevesinde EASO’nun, Güney Kıbrıs’ta bir ofise sahip olacağını gereksinimler doğrultusunda da başka bölgelerde de ofisler açabileceğini yazdı.

SİYASİ SIĞINMA BAŞVURU SAHİPLERİNDEN EYLEM

Aithia  gazetesi bir başka haberinde ise Mısır ve Suriye kökenli olan ve inşaat sektöründe çalışan onlarca  siyasi sığına başvurusu sahibi kişinin, dün Rum Meclisi önünde protesto eylemi düzenlediğini yazdı.

Habere göre eylemciler “dilenmiyoruz, çalmıyoruz, üçüncü sınıfa ait olmak istemiyoruz, eşitlik istiyoruz” şeklinde yazıların yer aldığı  pankartlar taşırken, eylemcilerin temsilcisi, yaptığı açıklamada inşaat sektöründe yasal bir şekilde çalışmak istediklerini ve bu yöndeki taleplerinin hızlı bir şekilde incelenmesini istediklerini belirtti.

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