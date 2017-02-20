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Güney Kıbrıs ve Fransa arasında arama kurtarma tatbikatı

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Güney Kıbrıs ve Fransa arasında arama kurtarma tatbikatı
Güney Kıbrıs ve Fransa arasındaki, “CYPFRA-01/17” isimli arama-kurtarma tatbikatının geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Simerini gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak Güney Kıbrıs ve Fransa arasındaki “CYPFRA-01/17” isimli arama-kurtarma tatbikatının, her iki ülkenin deniz ve hava kuvvetlerinin katılımıyla, geçtiğimiz cumartesi günü, Kıbrıs’ın güneyindeki ve Güney Kıbrıs’ın sorumluluğunda bulunan deniz bölgesinde gerçekleştirildiğini yazdı.

Tatbikatın artan mülteci akınına ilişkin kazaların göğüslenmesi çerçevesinde yapıldığını yazan gazete tatbikat senaryosunun, küçük bir göçmen gemisinin devrilmesi sonucunda “Açık Denizde Deniz Kazası” olduğunu belirtti.

Habere göre tatbikatta Rum Liman ve Deniz polisine ait “ONİSİLOS” devriye gemisi ve Fransız “MONTACALM” fırkateyni de yer aldı.

Gazete uzun yıllara dayanan iki ülke arasındaki işbirliği çerçevesindeki tatbikatın, 2017 yılında yapılan ilk tatbikat olduğuna da dikkati çekti.

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