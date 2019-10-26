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Güney Kıbrıs ve İsrail’den ortak turizm paketi

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Güney Kıbrıs ve İsrail’in, ABD, Rusya ve Almanya’da ortak turizm paketlerin, 2020 yılından itibaren ileriye götürülmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Güney Kıbrıs ve İsrail’den ortak turizm paketi

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki bu mutabakata, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios ve İsrail Turizm Bakanlığı Genel Müdürü Ami Halevi başkanlıklarındaki iki ülke heyetleri arasındaki görüşmede varıldığını yazdı.


Gazete, Rum Turizm Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, tarafların; yeni yılla birlikte başlaması planlanan ortak turizm paketlerinin başarılı bir şekilde ileriye götürülmesi amacıyla yapılması gereken faaliyetler üzerinde anlaşmaya vardığını yazdı.


Gazete, ortak turizm paketleri için ilk aşamada, ABD, Rusya ve Almanya’nın seçildiğini, ardından ise bunu başka ülkelerin izleyeceğini belirtti. 


Habere göre iki taraf ayrıca turizm alanındaki işbirliğini de yoğunlaştırma kararı aldı.

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