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Güney Kıbrıs ve Rusya Arasındaki Çifte Vergilendirme Anlaşması Havada

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Güney Kıbrıs ve Rusya Arasındaki Çifte Vergilendirme Anlaşması Havada
Güney Kıbrıs ve Rusya Arasındaki Çifte Vergilendirme Anlaşması Havada

Güney Kıbrıs ve Rusya arasındaki çifte vergilendirme anlaşmasının revize edilmesiyle ilgili müzakerelerin çıkmaza girdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rus ekonomi gazetesi Vedomosti’nin haberine dayanarak Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki çifte vergilendirme anlaşmasının revize edilmesiyle ilgili müzakerelerin çıkmazda olması nedeniyle Rusya’dan olan milyonluk yatırımların “havada” kaldığını belirtti.

Moskova’nın, sonbahara kadar anlaşma sağlanamaması durumunda, anlaşmanın iptali anlamına gelecek olan ikili anlaşmayı şikayet edeceği konusunda Güney Kıbrıs’ı uyardığını belirten gazete, iki ülke arasındaki müzakerelerin, Moskova’nın verginin artırılmasını talep etmesi Güney Kıbrıs’ın ise olduğu şekliyle kalması ve Rus iş insanlarının, işbirliği içerisinde olduğu  yabancılar için sıkı tedbirlerin konmasını önermesi üzerine çıkmaza girdiğini yazdı.

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