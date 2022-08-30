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Güney Kıbrıs ve Türkiye'den Navtex

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Güney Kıbrıs ve Türkiye'den Navtex
Güney Kıbrıs ve Türkiye'den Navtex

Güney Kıbrıs’ın, Fransız donanmasının Kıbrıs’ın güney doğusunda yaptığı tatbikat nedeniyle Navtex yayımladığı belirtildi.

Rum basını son 24 saat içerisinde Güney Kıbrıs ve Türkiye arasında “Bilim-2” gemisinin araştırma faaliyetleri için “Navtex savaşları” yaşandığını da yazdı.

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ın Fransız donanması tatbikatının ise dün sabahtan başladığını ve saat 17:00’ye kadar sürdüğünü yazdı.

Rum Yönetimi’nin ayrıca Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın “kıta sahanlığını ihlal ettiği” gerekçesiyle 26-29 Ağustos tarihlerini kapsayan karşı Navtex yayımladığını yazan gazete, Türkiye’nin bir kez daha Rum Yönetimi’nin egemenliğine karşı çıktığını savundu.

Habere göre, Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (KSED) tarafından Navtex yayımlanmasını Rum Haber Ajansı’na yorumlayan bir kaynak, Rum Yönetimi’nin egemen devlet olarak çıkarlarını korumak adına, tüm gerekli faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Aynı kaynak, Türkiye tarafından yayımlanan Navtex’in dün akşam gece yarısı sona erdiğini, Türk gemisi “Bilim-2’”nin dün öğleden sonraya kadar Türk limanında olduğunu belirtti.

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesini etkileyen bir Navtex yayımladığını, bunun “yasa dışı” olduğunu savunan aynı kaynak, böyle bir şey için Rum yönetiminin iznine ihtiyaç olduğunu, Rum makamlarının ayrıca durumu yakından takip ettiğini söyledi.

KSED tarafından yayımlanan Navtex’in böylesi durumlar için alışılageldik bir prosedür olduğunu, bunun yapılmaması halinde Rum Yönetimi’nin egemenlik haklarını ret edeceği anlamını taşıyacağını savundu.

Aynı kaynak açıklamasında ayrıca Türkiye’nin bu faaliyetinin yasa dışı olduğunu iddia ederek uluslararası hukukun çiğnenmesini de teşkil ettiğini ileri sürdü.

Kaynak Rum Yönetimi’nin Türkiye'den NAVTEX’i derhal iptal etmesini de talep ettiğini ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca Türkiye’nin daha sonra KSED Navtex’ine karşı bir Navtex yayımladığını belirtti.

Habere göre, Türkiye, "Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yasa dışı iddialarının, meşru hale getirilmesi çabasından” söz ederek bilimsel araştırmalara yönelik kendi Navtex’inin geçerli olduğunu da belirtti.

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