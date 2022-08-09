Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Abdülhamid Han sondaj gemisi konusunda beklemede

Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Abdülhamid Han sondaj gemisi konusunda bekliyor. Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in geçtiğimiz Cuma günü devlet radyosuna yapmış olduğu “sondaj için geleceğini biliyoruz, yedi muhtemel nokta var”

şeklindeki açıklamasını da anımsattı.

Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın "bugün törenle görev yerine uğurlanacağı" haberi Rum basını tarafından da ele alındı.

Alithia gazetesi “Yunanistan ve Kıbrıs Doğu Akdeniz’de Türk Provokasyonları Konusunda Bekleme Konumunda” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ın, Türk sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın, Kıbrıs’ın güney ve batısına hareket edeceği ihtimali karşısında, gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak sondaj gemisinin, yaklaşan faaliyetlerinin yakın takibe alındığını belirtti. Gazete Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in geçtiğimiz Cuma günü devlet radyosuna yapmış olduğu “sondaj için geleceğini biliyoruz, yedi muhtemel nokta var” şeklindeki açıklamasını da anımsattı.

Habere göre Kasulidis açıklamasında ayrıca altı noktanın, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde olduğunu bunlardan üçünün ise Türkiye’nin kendi kara sularına ait olduğunu düşündüğü bölgeleri teşkil ettiğini ifade etti.

Abdülhamid Han sondaj gemisi konusunda Yunanistan’ın da bekleme konumunda olduğunu yazan gazete Yunanistan’ın ayrıca silahlı kuvvetlerin hazırlık durumunu en üst düzeyde tuttuğunu belirtti. Gazete Yunan filosunun büyük bir bölümünün, deniz üssü dışında olduğuna da dikkati çekti.

Alithia gazetesi “Abdülhamid Han Bilinmeyen Hedefe Bugün Başlıyor” başlıklı haberinde ise Türk sondaj gemisinin bugün görev yerine başlayacak olmasına yer verdi.

Fileleftheros gazetesi “Erdoğan’dan Hamle Bekleniyor” başlıklı haberinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Doğu Akdeniz’de yeni “provokatif” faaliyetlerle dikkatleri üzerine çektiğini yazdı.

Gazete Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs üçgeninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Abdülhamid Han” sondaj gemisinin çalışmalar için hangi yöne gideceğine dair bugünkü açıklamalarının beklendiğini de belirtti.

Politis gazetesi ilgili haberi “Sondaj Gemisi Derin Sulara Demir Alıyor” başlığıyla verirken Haravgi gazetesi “Erdoğan: Abdülhamid Han Yolculuğu Başlıyor” başlığını kullandı.