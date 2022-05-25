Güney Kıbrıs "yabancı istihbarat birimleri arasındaki yeraltı savaşlarının harekât sahası"

Güney Kıbrıs’ın, İran ve İsrail istihbarat birimleri arasındaki yeraltı savaşlarının harekât sahası haline geldiği, geçen pazar günü Tahran’daki evi önünde öldürülen İran Devrim Muhafızları mensubu Albay Hassan Sayyad Khodaei’nin, İran istihbaratının Rum tarafında yaşayan İsrailli işadamlarına yönelik suikast operasyonlarını planlayan kişi olduğu öne sürüldü.

Politis, İsraillilerin, Khodaei’nin, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması ile Rum vatandaşlığı almış İsrailli milyarder Teddy Sagi’ye yönelik suikast operasyonunun arkasındaki kişi olduğuna ve 2021 sonbaharında Lefkoşa’nın Rum kesiminde tutuklanan Orha Azamov (E-38) isimli Azeri’nin Tahran’dan gelen emirle hareket ettiğine inandığını yazdı.

Habere göre İranlılar, Khodaei’nin Devrim Muhafızları’nın seçkin birimi olan, yurtdışında operasyon düzenleyen “Quds Force” birimi üyesi olduğu için İsrail ve ABD istihbaratlarının hedefi olduğuna inanıyor. “Quds Force”un da İranlı yetkililerin öldürülmesine missilleme olarak Güney Kıbrıs, Türkiye ve diğer ülkelerdeki İsrailli işadamlarına yönelik cinayetleri düzenleyen birim olduğuna inanılıyor.