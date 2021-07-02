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Güney Kıbrıs Yeniden Kırmızı Bölgede

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Güney Kıbrıs Yeniden Kırmızı Bölgede
Güney Kıbrıs Yeniden Kırmızı Bölgede

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC), Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Güney Kıbrıs’ı yeniden kırmızı bölgeye aldığı bildirildi.

Rum haber kaynakları, ECDC’nin Güney Kıbrıs’ı kırmızı bölgeye almasının adadaki epidemiyolojik verilerin değişmesini yansıttığını ve bunun da, turizme olumsuz etki yapacağını duyurdu.

Güneyde Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında, 37 bin 450 test yapıldığı ve 473 yeni vaka tespit edildiği kaydedilmişti.

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