 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.363
  • Altın 146,346
  • Dolar 3,7477
  • Euro 4,0256
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAParis'te bıçaklı bir kişiyi polis vurdu

Güney Kıbrıs Yerine komşu ülkelere

»
Güney Kıbrıs Yerine komşu ülkelere
Limasol Limanı’nın özelleştirilmesinin ardından son günlerde yaşanan sorunlardan ötürü, transit yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren şirketlerin Güney Kıbrıs yerine komşu ülkeleri tercih etmeye başladığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, transit taşımacılık alanında Limasol Limanı’na büyük katkılarda bulunan büyük denizcilik şirketi Mediterranean Shipping Company’nin, Rum muhataplarına dün, gemilerin yüklerinin boşaltılmasında yaşanan sorunlardan ötürü konteynırlarını Güney Kıbrıs’a değil, Beyrut’a indirmeye karar verdiği bilgisini aktardığını yazdı.

Şirketin, yükün indirilmesini üç gün bekleyemeyeceği için bu kararı verdiğini aktaran gazete, bilgilere göre böyle bir gelişmenin ilk kez yaşanmadığını ifade etti.

Limandaki çalışanların birçok sorunla boğuştuğunu kaydeden gazete, özelleştirmeyle bürokratik işlemlerin azalması beklenirken tam tersinin olduğunu belirtti.

Haberde Kıbrıs Rum Esnaf ve Zanaatkarlar Konfederasyonunun (POVEK) bugün bir toplantı yaparak konuyla ilgili kararlar almasının beklendiği de belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ABD’nin dikkatini gerektirecek”03 Şubat 2017 Cuma 12:15
  • Akel'den Mart başı yapılacak konferansa destek03 Şubat 2017 Cuma 10:03
  • Türkiye Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını engelliyor03 Şubat 2017 Cuma 09:43
  • DİSİ ve AKEL’den güvenlik konseyi talebi02 Şubat 2017 Perşembe 12:41
  • Pıtela: “ne asker ne garantiler”02 Şubat 2017 Perşembe 12:40
  • “Habere duygusallık yüklenmesine gerek yoktur"02 Şubat 2017 Perşembe 12:39
  • Vatandaşın kamu belgelerine erişimi için yasa tasarısı sunuldu02 Şubat 2017 Perşembe 12:37
  • 2 milyon yıllık kalıntı!02 Şubat 2017 Perşembe 12:36
  • Güney Kıbrıs’taki okullarda uyuşturucu çeteleri savaşı02 Şubat 2017 Perşembe 12:33
  • İngiliz Üsleri kaçak pulya avını önlemek için 100 akasya ağacı söktü02 Şubat 2017 Perşembe 12:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti