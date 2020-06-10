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Güney Kıbrıs: Yıl sonuna kadar 2 milyon 632 bin yolcu bekleniyor

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Rum Ulaştırma Bakanlığı, yıl sonuna kadar kaç yolcunun Kıbrıs'ın güneyindeki havaalanlarından seyahat edeceği tahminini yayınladı.
Güney Kıbrıs: Yıl sonuna kadar 2 milyon 632 bin yolcu bekleniyor

Rum Ulaştırma Bakanlığı, yıl sonuna kadar havaalanlarındaki uçuş trafiği tahminlerini yayınladı.

Söz konusu bakanlığın verilerine göre yıl sonuna kadar 2 milyon 632 bin yolcu bekleniyor.

En fazla yolcunun Eylül ayında seyahat yapacağı tahmin edilirken, Rum Ulaştırma Bakanlığı’nın tahminleri şu şekilde:

Haziran ayında 37 bin yolcu,

Temmuz 196 bin yolcu,

Ağustos ayında 360 bin yolcu,

Eylül ayında 634 bin yolcu,

Ekim ayında 693 bin yolcu,

Kasım ayında 378 bin yolcu,

Aralık ayında 334 bin yolcu.

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