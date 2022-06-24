  • BIST 2.542,67
  • Altın 1019.203
  • Dolar 17.3684
  • Euro 18.2545
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

Güney Kıbrıs yiyecek ve içecekte en pahalı AB ülkesi

» »
Güney Kıbrıs yiyecek ve içecekte en pahalı AB ülkesi
Güney Kıbrıs yiyecek ve içecekte en pahalı AB ülkesi

Avrupa İstatistik Birimi Eurostat’ın, mallar üzerindeki tüketici fiyatlarıyla ilgili yeni araştırmasında açıkladığı verilerden ortaya çıktığı üzere, Güney Kıbrıs’taki gıdaların AB’deki ortalamadan daha pahalı olduğu haber verildi.

Güney Kıbrıs’taki yiyecek ve alkollü içeceklerle ilgili fiyat endeksinin 106,6 birime yükseldiğini ve bunun AB ortalaması olan 105,8’den yüksek olduğuna işaret eden Alithia gazetesi, araştırmaya göre, Güney Kıbrıs açısından pahalı olan fiyatların iletişim türlerinde de kayda geçirildiğini ve AB ortalaması 108,3 iken Rum tarafındaki fiyat endeksinin 109,7 olduğuna dikkati çekti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney'de seçime doğru: DİKO'dan Hristodulidis'e yeşil ışık23 Haziran 2022 Perşembe 14:19
  • Güney Kıbrıs'ta akaryakıta 0,50 Euro zam geldi22 Haziran 2022 Çarşamba 12:08
  • Güneyde 2021'de aşırı doz uyuşturucudan 11 kişi öldü21 Haziran 2022 Salı 16:12
  • Güneyde Fransa’dan 6 savaş helikopterleri alımına onay çıktı21 Haziran 2022 Salı 11:19
  • Limasol ile Pire arasında ilk feribot seferi gerçekleştirildi20 Haziran 2022 Pazartesi 11:00
  • Güney'de Enflasyonda yeni bir rekor19 Haziran 2022 Pazar 13:09
  • Avrupa Halk Partisi Başkanı: Birleşik bir Avrupa’da bölünmüş bir Kıbrıs olamaz19 Haziran 2022 Pazar 13:08
  • Anastasiades seçimler ışığında birlik çağrısı yaptı19 Haziran 2022 Pazar 13:07
  • Yunanistan Başbakanı: Kıbrıs sorununda tek pusulamız uluslararası hukuktur19 Haziran 2022 Pazar 13:06
  • Skandal üstüne skandal... Güney'de Polis liderliği sallanıyor!18 Haziran 2022 Cumartesi 16:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti