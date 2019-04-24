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Güney Kıbrıs yüksek bütçe açığına sahip

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Güney Kıbrıs’ın, 2018 yılındaki bütçe açığının ve borcunun yüksek olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs yüksek bütçe açığına sahip

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın borcunun 21 milyar 258 milyon Euro, bütçe açığının ise 990 milyon Euro olduğunu, gelirlerin GSYH’nin yüzde 39.9’u, harcamaların ise GSYH’nin yüzde 44.7’si şeklinde hesaplandığını belirtti.

Habere göre Güney Kıbrıs, en fazla kamu borcu ve bütçe açığı olan ülkeler sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

5 VE 30 YILLIK TAHVİL   

Politis gazetesi bir başka haberinde ise Güney Kıbrıs’ın, 5 ve 20 yıllık iki tahvil çıkarılması çalışmalarını sürdürdüğünü yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın 2011 yılında Rusya Federasyonu’ndan aldığı 2.5 milyar Euro değerindeki kredinin 1.6 milyar Euro’luk kısmının ödenmesi amacıyla iki tahvil çıkaracağını belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ın tarihinde ilk kez 30 yıllık tahvil çıkaracağına da dikkati çekti.  

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