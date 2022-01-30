Güney Kıbrıs-Yunanistan Deniz Yolu Bağlantısında Yeni Adım

Rum Denizcilik Müsteşarlığı’nın 25 Kasım 2021’de çıktığı Güney Kıbrıs-Yunanistan deniz yolu bağlantısı ihalesine başvuru süresinin dün dolduğu, ihaleye çok sayıda deniz taşımacılık şirketinin başvurduğu bildirildi.



Haravgi ve diğer gazetelere göre, ihaleye yapılan başvuruların önümüzdeki hafta İhale Komisyonu değerlendirmesine alınacağını ve kazananın Şubat sonu veya Mart başında açıklanacağını söyleyen Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis, deniz yolcu taşımacılığı için Limasol Limanı’nı mı yoksa Larnaka Limanı’nı mı kullanacağına kazanan şirketin karar vereceğini söyledi.