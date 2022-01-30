  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.03395
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -9 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Güney Kıbrıs-Yunanistan Deniz Yolu Bağlantısında Yeni Adım

» »
Güney Kıbrıs-Yunanistan Deniz Yolu Bağlantısında Yeni Adım
Güney Kıbrıs-Yunanistan Deniz Yolu Bağlantısında Yeni Adım

Rum Denizcilik Müsteşarlığı’nın 25 Kasım 2021’de çıktığı Güney Kıbrıs-Yunanistan deniz yolu bağlantısı ihalesine başvuru süresinin dün dolduğu, ihaleye çok sayıda deniz taşımacılık şirketinin başvurduğu bildirildi.


Haravgi ve diğer gazetelere göre, ihaleye yapılan başvuruların önümüzdeki hafta İhale Komisyonu değerlendirmesine alınacağını ve kazananın Şubat sonu veya Mart başında açıklanacağını söyleyen Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis, deniz yolcu taşımacılığı için Limasol Limanı’nı mı yoksa Larnaka Limanı’nı mı kullanacağına kazanan şirketin karar vereceğini söyledi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sığınmak İçin Güney Kıbrıs' a Giden Lübnanlı Siyasiyi Hapsettiler29 Ocak 2022 Cumartesi 13:18
  • Güneyde 2 ölüm, 2 bin 587 vaka!28 Ocak 2022 Cuma 21:40
  • Kıbrıslı Türklerin Ödenmemiş Trafik Cezaları İçin Önlem Alınıyor28 Ocak 2022 Cuma 17:45
  • Güven Yaratıcı Önlemlere Fren28 Ocak 2022 Cuma 17:11
  • Güneyde İngilizcenin Resmi Dil Olması İçin Öneri Sunuldu28 Ocak 2022 Cuma 16:37
  • Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas Görevinden İstifa Etti28 Ocak 2022 Cuma 16:14
  • BM Güvenlik Konseyi UNFICYP Raporunu Onayladı28 Ocak 2022 Cuma 15:58
  • Fransız Büyükelçi Catalano: Maraş Konusunda AB Ortak Tepkisini Destekliyoruz28 Ocak 2022 Cuma 15:43
  • EurAsia Interconnector Projesinde Hedef 2026 Yılının Başında Faaliyete Geçirilmesi28 Ocak 2022 Cuma 14:51
  • İngilizcenin resmi dil olması için Rum Meclisi’ne öneri sunuldu28 Ocak 2022 Cuma 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti