Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ermenistan arasında üçlü görüşme

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan arasında diaspora konusunda gelecekteki işbirliğinin temel eksenlerinin ele alındığı bir görüşme yapıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Terens Quick ve Ermenistan Diaspora Bakanı Hranuş Hakobyan’ın diaspora konularını görüşmek üzere dün ilk kez bir araya geldiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta yapılan görüşmede masaya konacak önerileri değerlendirecek bir çalışma grubu kurulmasına karar verildiğini aktaran gazete, diaspora gündemli bir sonraki üçlü görüşmenin aralık ayında Erivan’da yapılacağını kaydetti.