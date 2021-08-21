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Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü dışişleri bakanları görüşmesi yapılıyor

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Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü dışişleri bakanları görüşmesi yarın Kudüs’te gerçekleşiyor.
Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü dışişleri bakanları görüşmesi yapılıyor

Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü dışişleri bakanları görüşmesi yarın Kudüs’te gerçekleşiyor. Bu, İsrail’in Naftali Bennet başkanlığındaki yeni hükümetinin yer alacağı ilk görüşme olacak.

Alithia ve diğer gazetelere göre üç ülkenin Dışişleri Bakanları Nikos Hristodulidis, Nikos Dendias ve Yair Labid’in ele alacağı konular arasında bölgesel iş birliğini geliştirme yöntemleri, koronavirüs pandemisi özelinde sağlık konularında iş birliği ve her üç ülkede de kısa süre önce çıkan yangınlar ışığı altında olağanüstü hal durumlarında iş birliği bulunuyor.

Görüşmede, yıl sonundan önce Güney Kıbrıs’ta gerçekleşecek Rum, Yunan ve İsrail devlet başkanları zirvesinin hazırlıklarının da yapılması bekleniyor.

Yarın ayrıca, geçen Nisan’da Baf’ta gerçekleşen Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in ABD ile (3+1) Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da iş birliği mekanizması görüşmesinin de ardından üç ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de iş birliğinin devam etmesi konusu da gündemde yer alacak. Üç Dışişleri Bakanı, görüşmenin ardından saat 15.30 civarında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Haberde bir ay içerisinde ikinci kez İsrail’e gidecek olan -önceki ziyareti, dengi Labid’in davetlisi olarak 26-27 Temmuz’da gerçekleşmişti- Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in İsrailli dengi dışında Savunma Bakanı Benny Gantz ve Bölgesel İşbirlikleri Bakanı Issawi Fraj ile ikili iş birlikleri üzerine görüşeceği bilgisi verildi.

Hristodulidis’in, daha sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İsrail Enerji Bakanı Karin Elharar ile üçlü görüşmeye katılacağı bilgisi de paylaşıldı.

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