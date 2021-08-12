Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail Üçlü Zirvesi 22 Ağustos’ta Yapılıyor

Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü zirvesinin 22 Ağustos’ta İsrail’de yapılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile İsrailli mevkidaşı Yair Lapid’in son görüşmesinde, İsrail’in Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile tüm düzeylerde iş birliği yapmak istediğinin dillendirildiğini ve İsrail’in, Ağustos ayı içerisindeki herhangi bir gün, üçlü görüşme yapılması için niyet belirttiğini yazdı.

Haberde, görüşme tarihinin 22 Ağustos’a ayarlanmış olmasının, İsrail’in üçlü iş birliğini ne kadar ciddiye aldığının bir göstergesi olduğu ifade edildi.