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Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü zirvesi dün yapıldı

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Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü zirvesi dün yapıldı
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in, Meclis Başkanları düzeyindeki üçlü zirvesinin dün, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Yunanistan Meclis Başkanı Nikolaos Vutsis ve İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein’ın, ikinci kez düzenlenen üçlü zirvenin sonuçlarından memnuniyet duyduklarını yazdı.

Habere göre Şilluris, zirvenin bitiminin ardından yaptığı açıklamada, ikinci üçlü zirvede yapılan çalışmaların tamamlandığını ilan ederek, 7 Aralık’ta, yine Lefkoşa Rum Kesimi’nde üçlü zirve yapılacağını ve bu zirvede, üç ülkenin işbirliğinde önemli ilerlemeler kaydedilmesini beklediklerini söyledi.

Şilluris, ilerleyen aylarda üç ülke arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesini beklediklerini ve dördüncü üçlü zirvenin de Yunanistan’da yapılacağını kaydetti.

Gazeteye göre Vutsis ise, ikinci üçlü zirvede güzel bir ön hazırlık yapıldığını ve bu hazırlıkların, 2018’de Yunanistan’da yapılacak olan üçlü zirvede, çok iyi sonuçlar elde edilmesine yönelik iyimserlik yarattığını söyledi.

Edelstein da, Güney Kıbrıs’a ilişkileri daha ileriye götürmek maksadıyla geldiklerini ve bunu başardıklarını kaydederek, dünkü görüşmede ele alınan konulardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Edelstein ayrıca, ele alınan her konunun eyleme dökülmesi ve çizilen rotaya devam edileceği mesajını verdi.

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