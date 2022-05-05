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Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD Dışişleri Bakanları 9 Mayıs’ta telekonferans yöntemiyle görüşüyor

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Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD Dışişleri Bakanları 9 Mayıs’ta telekonferans yöntemiyle görüşüyor
Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD Dışişleri Bakanları 9 Mayıs’ta telekonferans yöntemiyle görüşüyor

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, dört ülkenin “3+1” işbirliği çerçevesinde, 9 Mayıs Pazartesi akşamüzeri telekonferans yöntemiyle bir görüşme yapacakları haber verildi.
Alithia gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papayoannu’nun dün diplomatik muhabirleri bilgilendirmesi sırasında yaptığı açıklamada, telekonferansın konusunun, Doğu Akdeniz’deki siyasi gelişmeler ile enerji alanı da dâhil olmak üzere işbirliğinin çeşitli alanlarda genişletilmesi olduğunu yazdı. Dört bakanın programının yüz yüze görüşme yapılması için uygun olmamasından ötürü, görüşmenin telekonferans yöntemiyle yapılacağı kaydedildi.
Papayoannu, bununla birlikte, telekonferansın yapılacak olmasını önemli bir adım olarak nitelendirdi.
KASULİDİS İLE DENDİAS DÜN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın dün bir telefon görüşmesi yaptığını yazdı. Gazete, Dendias’ın sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, Kasulidis’le, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın daha fazla koordine olmasını, aynı zamanda 9 Mayıs’ta yapılacak olan dörtlü telekonferansla ilgili konuları ele aldıklarını ifade ettiğini ekledi.
Fileleftheros gazetesi ise “Enerji ve Meydan Okumalar” başlıklı haberinde, dört dışişleri bakanının 9 Mayıs’ta gerçekleştireceği telekonferansın iki ana konusunun, Batının Rusya’ya olan enerji bağımlılığından uzaklaşması ile Doğu Akdeniz’deki “meydan okumalar” olacağını yazdı.

 

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