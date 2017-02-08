Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır denizaltı elektrik kablosu bağlantısıyla ilgili memorandum

Kahire’de dün Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında, denizaltı elektrik kablosu döşenmesiyle ilgili bir işbirliği memorandumu imzalandığı haber verildi.

Kahire’de dün Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında, denizaltı elektrik kablosu döşenmesiyle ilgili bir işbirliği memorandumu imzalandığı haber verildi. Fileleftheros gazetesi anlaşmanın Mısır Elektrik Bakanı Mohamed Shaker’in de hazır bulunduğu bir törenle, Mısır Ulusal Elektrik Şirketi Başkanı ile boru hattını planlayan “Euro Africa” örgütü başkanı arasında imzalandığını belirtti. Gazete, imzalanan işbirliğiyle fizibilite çalışmasının başlamasının öngörüldüğünü kaydetti.