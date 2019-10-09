Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan’dan göç konusunda ortak belge

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan içişleri bakanlarının, dün Lüksemburg’da gerçekleştirilen AB Adalet ve İçişleri Konseyi’ne, Doğu Akdeniz’deki mülteci baskıları konusunda ortak tezler ve öneriler içeren, ortak bir belge sunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yazılı açıklamasında “bu inisiyatifin, Doğu Akdeniz yolunda artmakta olan mülteci akımlarının etkili bir şekilde ele alınmasını amaçladığını” belirtti.

“Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan’ın, mesele tek taraflı olarak ele alındığı sürece, üye devletler olarak tek başlarına etkili olamayacaklarının ispatlanması durumunda, geri dönüşler için işlevsel bir ortak Avrupa mekanizmasının kurumsallaşmasını istediği” de ifade edildi.